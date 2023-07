Napoli, ADL e la rottura con Lozano. Un altro calciatore titolare ha il ‘mal di pancia’ contrattuale

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è a Dimaro per seguire il ritiro della squadra e per risolvere alcune questioni legate ai rinnovi contrattuali di diversi calciatori: Zielinski, Di Lorenzo, Osimhen e soprattutto Hirving Lozano. L’attaccante rappresenterebbe la vera spina nel fianco del presidente, il quale vorrebbe restare un altro anno a Napoli e poi andare via a costo zero.

Con il calciatore si è ormai arrivati ad una rottura, con il rinnovo che non arriva e con il calciatore che, a questo punto, rischia seriamente di finire fuori squadra fino al termine della stagione. Aurelio De Laurentiis è infatti stato chiaro: se non ci sarà il rinnovo contrattuale sarà costretto a mettere fuori squadra il calciatore. Stessa situazione per Zielinski, il quale avrebbe però raggiunto un accordo per il nuovo contratto.

Nelle ultime ore, però, un altro calciatore avrebbe il ‘mal di pancia’ contrattuale: Matteo Politano. Secondo quanto riportato dall’edizione de Il Mattino l’attaccante vorrebbe non solo maggior spazio nella prossima stagione, ma anche un riconoscimento economico per la stagione che ha portato gli azzurri a vincere il tricolore. Tuttavia, il rinnovo di Politano non sarebbe una priorità per il presidente e la sua richiesta avrebbe dato un certo fastidio ad Aurelio De Laurentiis.