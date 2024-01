Napoli, ADL e Meluso lavorano al quarto acquisto. Il Mattino: “Intesa raggiunta con Barak”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e il dirigente Mauro Meluso sono al lavoro per chiudere il quarto acquisto ufficiale della sessione invernale di calciomercato che potrebbe essere Antonín Barák, centrocampista della Fiorentina e della Nazionale della Repubblica Ceca.

L’edizione de Il Mattino riporta come l’intesa sia stata raggiunta, con i due club che stanno cercando di limare gli ultimi dettagli per il trasferimento: “Intanto De Laurentiis in persona conta di chiudere al più presto la trattativa con la Fiorentina per il centrocampista Barak”.

“L’intesa c’è, resta da smussare la formula del trasferimento. I viola chiedono moneta sonante e contante, mentre il Napoli punta al prestito che oscilla tra l’oneroso, l’obbligo o il diritto di riscatto”, riporta Il Mattino

BARAK QUARTO ACQUISTO DELLA SSC NAPOLI DEL MERCATO INVERNALE?

Il centrocampista della Fiorentina è ritenuto perfetto per il club azzurro. De Laurentiis e Meluso contano di chiudere la trattativa prima possibile. L’ingaggio del calciatore dovrebbe essere tra quello che attualmente percepisce alla Fiorentina, 1.3 milioni di euro, con la possibilità di arrivare a 1.8 milioni.