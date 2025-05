Napoli, ADL ha bloccato Massimiliano Allegri come nuovo allenatore: l’annuncio di Gianluca Di Marzio

In attesa della decisione di Antonio Conte, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha già bloccato il nuovo allenatore: Massimiliano Allegri. L’annuncio arriva dall’esperto di SKY, Gianluca Di Marzio, il quale rivela che il numero uno azzurro ha anticipato tutti al fine di evitare gli errori del passato.

“In vista dell’incontro con Antonio Conte il Napoli si è tutelato bloccando Massimiliano Allegri per non ritrovarsi nuovamente nella situazione del post Spalletti, in cui erano stati effettuati sondaggi per vari allenatori fino ad arrivare alla metà del mese di giugno, quando fu annunciata la scelta di Rudi Garcia”.

NAPOLI, ACCORDO RAGGIUNTO CON MASSIMILIANO ALLEGRI PER IL POST-CONTE: IN ATTESA DELLA DECISIONE UFFICIALE DEL MISTER, DE LAURENTIIS SI CAUTELA CON L’EX JUVENTUS

“Gli azzurri si sono mossi prima del Milan per l’allenatore livornese che ritroverebbe anche Giovanni Manna, con cui si conosce benissimo. Naturalmente il Napoli dovrà capire in fretta il futuro della propria panchina per poi muoversi di conseguenza”.

Tutto dipenderà dal futuro di Antonio Conte. Nel frattempo, però, Massimiliano Allegri ha detto sì ad un contratto da 6 milioni di euro netti a stagione più bonus. Aurelio De Laurentiis sembra aver capito gli errori commessi nel dopo Spalletti e la vittoria del terzo Scudetto.