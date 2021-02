Napoli, ADL ha chiamato Sarri per subentrare a Gattuso ma avrebbe rifiutato la proposta

In casa Napoli la situazione è allarmante. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis potrebbe esonerare Rino Gattuso da un momento all’altro a causa delle prestazioni poco convincenti della squadra.

Come appreso da Alfredo Pedullà ai microfoni di SportItalia, il presidente azzurro nelle scorse settimane ha provato ad ingaggiare Maurizio Sarri.

“ADL aveva chiamato Maurizio Sarri. L’allenatore ha tuttavia ha detto di no. Il motivo? Non se la sentiva di subentrare a stagione in corso e ha declinato l’invito del presidente. Se l’allenatore avesse accettato la proposta del patron degli azzurri, Gennaro Gattuso sarebbe stato esonerato”.

Maurizio Sarri avrebbe quindi declinato la proposta di ADL. L’ex azzurro, infatti, non se la sentirebbe si subentrare in una situazione difficile.

Dopo il suo ‘no’, quindi, Aurelio De Laurentiis sembra essersi diretto su altri profili, in primis quello di Vincenzo Italiano. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, proprio l’allenatore dello Spezia sarebbe in pole position per diventare il successore di Rino Gattuso a partire dalla stagione 2021/22.