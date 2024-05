Napoli, ADL ha scelto Gasperini. Venerato: “Lo scorso anno qualche senatore si oppose al suo arrivo”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe deciso di puntare su Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore. A rivelarlo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il quale rivela che però, “nulla potrà accadere prima della finale di Europa League […]. Arriveranno risposte, riunioni, vertici e magari baci e abbracci“.

Bisognerà capire, però, come sarà preso da parte dello spogliatoio il possibile arrivo di Gasperini. Già lo scorso anno, come rivelato da Ciro Venerato tramite Rai News, qualche senatore si sarebbe opposto al suo arrivo: “Anche in quel caso Gian Piero Gasperini mostrò interesse (possiamo serenamente certificarlo) non temendo la famosa asticella (fare meglio di Spalletti faceva paura a tutti)”.

“Fu il Napoli però a chiamarsi fuori dopo aver letto le irate reazione popolari. Anche qualche senatore fece notare che cambiare modulo era un rischio”.

Un calciatore che non sembrerebbe andare molto d’accordo al tecnico atalantino è Pierluigi Gollini. Come riportato sul web, infatti, i rapporti tra i due non sarebbero idilliaci già ai tempi di Bergamo. Il portiere è attualmente ancora dell’Atalanta e bisognerà capire le intenzioni del Napoli di riscattarlo al termine della stagione.

Da parte di Gasperini sarebbe già arrivato il suo ok al trasferimento in Campania ma vorrebbe una maggiore convinzione da parte di Aurelio De Laurentiis.