Napoli, ADL ha sondato anche Cesc Fabregas: la risposta dell’allenatore del Como

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è in attesa della decisione di Antonio Conte dopo la vittoria dello Scudetto. Nel caso in cui il mister partenopeo decida di andare via, il numero uno azzurro non si farà trovare impreparato e annuncerà presto il nome del nuovo allenatore.

Il pole position c’è Massimiliano Allegri, con il tecnico che ha già accettato gli azzurri e trovato l’accordo economico con la proprietà partenopea. “Gli azzurri si sono mossi prima del Milan per l’allenatore livornese che ritroverebbe anche Giovanni Manna, con cui si conosce benissimo. Naturalmente il Napoli dovrà capire in fretta il futuro della propria panchina per poi muoversi di conseguenza”, ha dichiarato Di Marzio.

NUOVO ALLENATORE SSC NAPOLI, MAX ALLEGRI IN POLE POSITION PER IL DOPO CONTE. AURELIO DE LAURENTIIS HA SONDATO ANCHE UNA SORPRESA DEL MASSIMO CAMPIONATO ITALIANO

Oltre Allegri, secondo quanto rivelato dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha provato un affondo anche per l’allenatore del Como, Cesc Fabregas. Da parte di quest’ultimo, però, è arrivato un ‘no’ in quanto ha già accettato di continuare ad allenare il Como anche nella prossima stagione.

Oltre Fabregas ed Allegri, nel mirino di ADL è finito anche Stefano Pioli. Quest’ultimo, però, difficilmente arriverà in azzurro per via dei contatti fin troppo avviati per Massimiliano Allegri.