Napoli, ADL inarrestabile: 20 mln di € più un calciatore per comprare un altro attaccante

Aurelio De Laurentiis, con Gennaro Gattuso in panchina, vuole fare le cose in grande. Il presidente partenopeo, infatti, ha intenzione di regalare al mister un grande attaccante, un bomber che possa fare la differenza in una squadra già forte e compensare la partenza di Arek Milik.

Il nome maggiormente in voga è quello di Victor Osimhen, con l’attaccante nigeriano che dovrebbe essere annunciato già in settimana. Un grande colpo per la società azzurra, che acquisterebbe un potenziale fuoriclasse.

Gli acquisti del Napoli, però, non si fermeranno certo ad Osimhen. Il presidente azzurro, infatti, è già al lavoro per definire un altro acquisto in attacco, Jerime Boga.

L’attaccante del Sassuolo viene valutato 40 milioni di euro dalla sua società, il Napoli, però, non vorrebbe andare oltre i 30 milioni. Alla fine un punto d’incontro si troverà, con la dirigenza azzurra che sarebbe disposta a mettere sul piatto 20 milioni di euro più uno tra due calciatori a scelta: Ounas e Younes.

Con un doppio acquisto da 90 milioni di euro, il Napoli è quindi pronto a rivoluzionare il suo reparto offensivo. Non bisogna dimenticare neanche l’acquisto di Matteo Politano, arrivano in azzurro lo scorso gennaio ed Andrea Petagna. Con Lozano, inoltre, arrivano a Napoli 12 mesi fa, sono ben cinque i nuovi attaccanti in rosa. Dei titolarissimi, rimarranno solo in due, Dries Mertens e Lorenzo Insigne.