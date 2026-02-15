Napoli, ADL innamorato di Gilmour: lo scozzese poteva saltare per colpa di Victor Osimhen

Il mercato estivo del 2024, al Napoli, è girato tutto con la cessione di Victor Osimhen che però ha rischiato di far saltare quasi ogni trattativa del Napoli. Uno tra tanti, Billy Gilmour che in estate ha rischiato davvero di non arrivare a Napoli. Il centrocampista scozzese è stato un investimento pesante per Aurelio De Laurentiis, ora ritornato in campo dopo l’infortunio.

Il giocatore scozzese, infatti, sta divenendo lentamente uno dei giocatori più importanti della rosa partenopea a tal punto che ora Aurelio De Laurentiis sembra contento d’aver speso dei soldi nel suo acquisto. Il giocatore, però, poteva non arrivare a causa di Victor Osimhen.

NAPOLI, BILLY GILMOUR L’UOMO IN PIU’ DI ANTONIO CONTE NEL FINALE DI STAGIONE: DE LAURENTIIS SE N’E’ INNAMORATO MA OSIMHEN AVEVA RISCHIATO DI FAR SALTARE IL SUO ARRIVO

Dopo il fallimento del suo trasferimento dal Napoli al Chelsea, Osimhen ha finito per unirsi al Galatasaray in prestito per una stagione e poi riscattato con il Napoli che percepirà cifre importanti dalla sua cessione.