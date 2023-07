Napoli, ADL lavora alle cessioni: diversi calciatori possono andare via entro la fine del mercato

Rudi Garcia ha iniziato la sua avventura sulla panchina del Napoli. Dopo la presentazione, Aurelio De Laurentiis e l’allenatore hanno iniziato a programmare il mercato, con il tecnico che vuole una squadra forte per puntare all’obiettivo prestabilito da parte del presidente: la finale di UEFA Champions League. Diverse saranno le cessioni, a partire da Kim che ha deciso di sposare la causa del Bayern Monaco.

Oltre il difensore centrale, anche altri giocatori saranno ceduti in questa sessione di mercato per differenze di vedute con la società. Il primo sarà Hirving Lozano, il quale non ha trovato l’accordo sul nuovo contratto. Dopo il messicano sarà il turno di due centrocampisti, Diego Demme e Piotr Zielinski. Quest’ultimo, diventato ormai un idolo per la piazza partenopea, difficilmente troverà un accordo con De Laurentiis, il quale ha richiesto un grosso sacrificio economico al giocatore. Per questo motivo su di lui sono forti la Juventus e la Lazio di Maurizio Sarri. Demme, invece, è diretto in Germania, un rientro dopo la vittoria dello Scudetto con la sua squadra del cuore. Un ultimo addio, già avvenuto, è Tanduy Ndombele. Il centrocampista non rientrava nei piani societari e per questo non è stato esercitato il diritto di riscatto da 30 milioni.