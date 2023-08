Napoli, ADL nel mirino degli arabi dopo gli affari Zielinski e Osimhen: “Ci prenderemo anche Lobotka”

Il mancato approdo di Zielinski in Arabia Saudita e l’interruzione della trattativa per Victor Osimhen non sono stati ben apprezzati ed ora sono pronti a ‘scagliarsi’ contro Aurelio De Laurentiis. Dopo aver strappato alla proprietà azzurra il talentino Gabri Veiga, ora sarebbero pronti a fiondarsi su un calciatore del Napoli, Stanislav Lobotka.

Questo il messaggio dello sceicco Al-Qahtani: “Adesso c’è l’annuncio ufficiale, la prossima stagione verremo da te e prenderemo Lobotka. Togliti di mezzo così non ti puniremo ancora“. Gli arabi sarebbero disposti ad offrire oltre 80 milioni di euro per acquistarlo, una cifra che la proprietà azzurra difficilmente potrà rifiutare. Per il giocatore sarebbe pronto un ingaggio faraonico da oltre 30 milioni a stagione.