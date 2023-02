Napoli, ADL non ha intenzione di cedere Kvara

In questa seconda parte di campionato il Napoli continua a vivere il proprio momento d’oro guidato dalla coppia Osimhen – Kvaratskhelia in attacco. E’ proprio per questo che nelle future sessioni di mercato gli azzurri devono fare attenzione a non perdere i propri talenti che sono già entrati nel mirino delle big d’Europa.

Quella di Kvara è stata una vera e propria sorpresa di mercato firmata Aurelio De Laurentiis. Acquistato per 10 milioni di euro, adesso sta facendo impazzire le difese della Serie A e della Champions League con le sue giocate.

Sulla sua situazione è intervenuto Ciro Venerato ai microfoni di CalcioNapoli24: “Resta a Napoli e a fine stagione dovrebbe arrivare un contratto adeguato alla sua classe. C’è la volontà del ragazzo e dell’entourage di andare avanti“.

A non voler cedere sull’attaccante è soprattutto De Laurentiis che, secondo quanto riportato da Tuttosport, non ha intenzione di lasciarlo partire. Non ci saranno, quindi, cifre a più zeri che faranno cambiare idea al presidente azzurro che ha già deciso di volerlo blindare in maglia azzurra ancora per qualche anno.