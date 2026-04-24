Il futuro di Antonio Conte al Napoli è appeso a un filo sottile, fatto di riflessioni, bilanci e prospettive che vanno oltre il semplice risultato sportivo. A fine stagione è previsto il tradizionale confronto tra il tecnico e il presidente Aurelio De Laurentiis, un faccia a faccia che quest’anno, però, avrà un sapore diverso rispetto al recente passato.

Dodici mesi fa, la situazione era ben differente: il presidente azzurro era pronto a tutto pur di trattenere Conte, considerato il perno attorno a cui costruire un progetto vincente e duraturo. Oggi, invece, il clima sembra più distaccato. De Laurentiis non ha intenzione di forzare la mano né di implorare il tecnico di restare. Una scelta che racconta molto della nuova consapevolezza maturata dalla società.

Ora, all’orizzonte, si profila anche l’ipotesi Nazionale per il mister. Un richiamo forte, che rappresenterebbe per Conte una nuova sfida e un ritorno a un ruolo già ricoperto con orgoglio. Se questa opportunità dovesse concretizzarsi, De Laurentiis sembra disposto a non opporsi. Nessun muro, nessuna trattativa estenuante: solo la presa d’atto che, a volte, i cicli si chiudono naturalmente.

Ed è proprio qui che emerge il punto centrale della questione. Il presidente del Napoli potrebbe aver compreso che è arrivato il momento di aprire una nuova fase. Dopo anni intensi, tra successi e cambiamenti, forse è necessario ripartire con idee fresche, nuovi protagonisti e una visione diversa.