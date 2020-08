Napoli, ADL non si ferma ad Osimhen: offerta ufficiale per Boga, le cifre

Il calciomercato della SSC Napoli è iniziato ufficialmente con l’acquisto di Victor Osimhen. L’attaccante ex Lille è diventato l’acquisto più costoso della società partenopea, con il presidente Aurelio De Laurentiis che ha deciso di fare uno sforzo importante per accontentare Rino Gattuso.

Gli acquisti del Napoli, però, non si fermeranno certo ad Osimhen. Il presidente azzurro, infatti, è già al lavoro per definire un altro acquisto in attacco, Jerime Boga.

L’attaccante del Sassuolo viene valutato 40 milioni di euro dalla sua società, il Napoli, però, non vorrebbe andare oltre i 30 milioni. Alla fine un punto d’incontro si troverà, con la dirigenza azzurra che, secondo quanto rivelato da TMW, avrebbe presentato un’offerta ufficiale da 25 milioni di euro.

Al momento, l’offerta è stata rifiutata da parte del Sassuolo, il quale vorrebbe, per il momento, almeno 15 milioni in più.

Con un doppio acquisto da 90 milioni di euro, il Napoli è quindi pronto a rivoluzionare il suo reparto offensivo. Non bisogna dimenticare neanche l’acquisto di Matteo Politano, arrivano in azzurro lo scorso gennaio ed Andrea Petagna. Con Lozano, inoltre, arrivano a Napoli 12 mesi fa, sono ben cinque i nuovi attaccanti in rosa. Dei titolarissimi, rimarranno solo in due, Dries Mertens e Lorenzo Insigne.