Napoli, ADL offre ingaggio ribassato a Lozano: le cifre

Con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non è sicuramente cosa facile trattare. Uno dei calciatori vincitori dell’ultimo Scudetto, Hirving Lozano, sarebbe infatti in trattativa con la proprietà partenopea per rinnovare il proprio contratto. Secondo le ultime indiscrezioni, però, l’accordo difficilmente si troverà dal momento che il numero uno azzurro avrebbe offerto al calciatore un ingaggio ribassato rispetto a quello attualmente percepito.

Per rinnovare il contratto in scadenza, infatti, Aurelio De Laurentiis avrebbe proposto al calciatore un ingaggio da 2.5 milioni di euro. In caso di rifiuto, il presidente non avrà altra scelta di metterlo fuori rosa, invitandolo alla porta. Per questo motivo, nelle ultime settimane, diverse sono le squadre che si sono interessate al calciatore.