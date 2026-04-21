Napoli, ADL ‘pazzo’ di McTominay: per il presidente ha un valore immenso, nuovo contratto in arrivo

La crescita di Scott McTominay non è passata inosservata agli occhi della SSC Napoli, che già da tempo aveva individuato nel centrocampista scozzese un profilo ideale per il proprio progetto tecnico. Non si tratta di una scoperta recente, ma di una convinzione maturata nel tempo, costruita attraverso osservazioni attente e una chiara visione strategica.

Due estati fa, infatti, il club azzurro aveva dimostrato concretamente il proprio interesse prendendo una decisione significativa: interrompere una trattativa ormai ben avviata per Marco Brescianini pur di tentare l’assalto a McTominay negli ultimi giorni di mercato. Una scelta che evidenzia quanto la dirigenza ritenesse lo scozzese una priorità assoluta.

Oggi quel lungo corteggiamento sembra pronto a sfociare in un nuovo capitolo. Il Napoli sta lavorando al rinnovo del contratto del centrocampista, con un ingaggio che potrebbe arrivare a 5 milioni di euro a stagione. Un segnale forte della volontà del club di blindare uno dei giocatori considerati centrali nel progetto futuro.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, vede in McTominay un calciatore dal valore potenziale altissimo, arrivando a considerarlo da 100 milioni di euro. Una valutazione che riflette non solo le qualità tecniche e fisiche del giocatore, ma anche l’importanza strategica che potrebbe avere negli anni a venire per il Napoli.