Napoli, ADL pensa a comprare David come fatto con Kvara: affare da 50 milioni di euro nel 2024

Il Napoli è stato in grado di dominare ininterrottamente la classifica di Serie A la scorsa stagione con un Osimhen in attacco capace di mettere KO le difese di tutte le squadre italiane. Non a caso, il nigeriano è entrato nel mirino delle big d’Europa che stanno già tentando di sfondare il muro dei 100 milioni di euro per accaparrarsi uno degli attaccanti più in voga della sessione.

Dal canto suo, però, De Laurentiis sta lavorando al rinnovo per cercare di trattenere il nigeriano in maglia azzurra anche nelle prossime stagioni ma le cose potrebbero non andare come ci si aspetta.

Per questo motivo, il presidente partenopeo vuole cautelarsi in vista di un possibile addio dell’attaccante azzurro ed avrebbe messo nel mirino Jonathan David del Lille. L’attaccante è attualmente valutato tra i 50 e i 60 milioni di euro. Grazie alle sue ottime prestazioni, David sarebbe nel mirino di tutti i maggiori club al Mondo, tra cui Manchester City e Real Madrid.

Aurelio De Laurentiis, però, ha intenzione di provarci prima di tutte e comprare un calciatore che ritiene fenomenale. Se il rinnovo di Osimhen non dovesse andare in porto o la clausola permetterà il suo addio il prossimo anno, il presidente partenopeo si fionderà su di lui già nel prossimo mercato di gennaio così da anticipare tutte le pretendenti. Un po’ come successo con Kvara un anno fa.