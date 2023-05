Napoli, ADL pensa al ritorno di Benitez per puntare alla vittoria della UEFA Champions League

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del futuro di Luciano Spalletti. Il tecnico partenopeo, dopo la vittoria dello Scudetto, lascerà la panchina azzurra. Per questo motivo il presidente Aurelio De Laurentiis è alla ricerca di un nuovo allenatore che possa proseguire quanto di buono fatto dal tecnico di Certaldo.

Tra i vari nomi circolati in queste settimane, c’è anche un clamoroso ritorno: Rafa Benitez. Nei giorni precedenti l’ex allenatore del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio in merito al possibile ritorno in Campania: “L’avventura passata a Napoli? Il presidente voleva una ricostruzione dopo che il club aveva venduto Edinson Cavani al PSG. Prendemmo Higuain, Albiol, Mertens, Callejon, Pepe Reina, Duván Zapata e poi, a gennaio, Jorginho e Faouzi Ghoulam. Quello era un periodo in cui la Juventus vinceva tutto, ma siamo comunque riusciti a vincere la Coppa Italia 2014, solo la seconda volta che il Napoli l’aveva vinta dal 1987“.

“La stagione successiva abbiamo vinto anche la Supercoppa Italiana. Il valore della squadra è cresciuto, abbiamo portato più giocatori tra cui Kalidou Koulibaly per quello che si è rivelato un prezzo incredibile: circa 7 milioni di euro dal Genk. Abbiamo preso Higuain per 40 milioni di euro e poi lo abbiamo venduto per 90 milioni di dollari alla Juventus“.

Aurelio De Laurentiis starebbe quindi pensando al ritorno di Benitez non solo per rendere la squadra migliore con nuovi innesti, ma convincere anche i migliori calciatori a restare. L’obiettivo, come dichiarato dal presidente, è uno: vincere la UEFA Champions League.