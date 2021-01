Napoli, ADL perplesso per il poco utilizzo di Meret: Ospina verso la cessione?

In casa Napoli si pensa al futuro con il presidente Aurelio De Laurentiis che vuole vederci chiaro su alcune scelte dell’allenatore Rino Gattuso, soprattutto per quanto riguarda un suo pupillo, Alex Meret.

Il portiere azzurro, infatti, viene impiegato raramente da parte del mister e non a caso il valore di Meret è diminuito enormemente nel corso del 2020.

Meret è uno dei grandi pupilli del presidente Aurelio De Laurentiis e vedere in panchina uno dei suoi calciatori più forti brucia molto.

Il motivo è che Rino Gattuso preferisce un portiere bravo con i piedi e per questo la decisione va sempre verso Ospina. De Laurentiis, però, potrebbe optare per una decisione a sorpresa nella prossima stagione, ovvero quella di vendere il portiere colombiano per dare spazio all’italiano.

ADL è comunque perplesso dalle decisioni di Gattuso di non far giocare con continuità un portiere come Meret e questo glielo avrebbe già comunicato nel recente passato. Per le poche presenze, Meret quasi sicuramente perderà anche l’Europeo di quest’anno.