Napoli, ADL piazza il colpo da 90 per sostituire un attaccante?

Aurelio De Laurentiis, nonostante il blocco dovuto al Covid-19, è sempre attivo cercando di scovare nuovi calciatori da inserire all’interno della SSC Napoli. Molti, infatti, sono i profili ricercati da parte della squadra partenopea, con l’allenatore Rino Gattuso che vuole plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza.

Secondo le ultime indiscrezioni, il presidente partenopeo avrebbe messo nel mirino un attaccante napoletano della Serie A, Ciro Immobile. Quest’ultimo, infatti, è ormai ad alti livelli da anni e in ogni campionato riesce a segnare un numero impressionante di reti.

De Laurentiis avrebbe già comunicato al dirigente Cristiano Giuntoli di fare il possibile per acquistare l’attaccante, anche spendendo una cifra importante. Il presidente, infatti, ritiene Immobile uno degli attaccanti più forti dell’attuale campionato ed in grado di sostituire Arek Milik e prendere il posto da titolare all’interno della rosa azzurra.

L’unica perplessità del presidente è legata al passato di Immobile. Durante la sua esperienza al Borussia Dortmund, infatti, il calciatore non era riuscito a rendere al massimo.

Immobile, quindi, potrebbe diventare il sostituto di Arek Milik. Quest’ultimo, infatti, non sembra più convinto di restare in azzurro e preferirebbe dirigersi verso altri lidi. Anche Aurelio De Laurentiis vorrebbe chiudere il rapporto con l’attaccante polacco. Le trattative per il rinnovo contrattuale, infatti, sono sfumate e restando ancora in azzurro si rischia di portare il calciatore a scadenza e non ottenere nulla il prossimo anno.