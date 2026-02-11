Napoli, ADL prepara la rivoluzione il prossimo anno: in panchina vuole ancora Antonio Conte

Il Napoli vive una fase di equilibrio tra presente e futuro, con la priorità assoluta di conquistare la Champions League. Il traguardo europeo è fondamentale per garantire stabilità economica e continuità tecnica, elementi chiave per pianificare la prossima stagione. La dirigenza sta lavorando su un progetto che unisce competitività e sostenibilità, con l’obiettivo di restare ad alti livelli senza squilibrare i conti. Tutto ruota attorno alla capacità di chiudere bene l’annata e presentarsi forti al prossimo mercato.

Il futuro potrebbe portare una vera rivoluzione con Antonio Conte sempre in panchina. L’idea del club è snellire l’età media della rosa e ridurre il monte ingaggi, mantenendo però alta la qualità tecnica. La presenza di un allenatore carismatico come Conte potrebbe accelerare questo processo di trasformazione. Il Napoli vuole aprire un nuovo ciclo moderno, fondato su identità e organizzazione.

In quest’ottica, diversi giocatori sono sotto osservazione e potrebbero lasciare: Meret, Olivera, Mazzocchi, De Bruyne, Lobotka, Neres e Lukaku rappresentano situazioni da valutare tra rendimento e costi. Alcuni erano già a rischio la scorsa estate e nel mercato di gennaio. Il club analizzerà ogni posizione per capire chi rientra nel nuovo progetto tecnico ed economico. Anche il destino di Alisson, attualmente in prestito, resta da definire in base a prestazioni e sostenibilità. Non si tratta di uno smantellamento, ma di una selezione mirata.

Il piano di mercato guarda soprattutto a giovani talenti già pronti, profili non ancora consacrati a livello internazionale ma con margini di crescita immediati. Il Napoli vuole anticipare la concorrenza investendo su giocatori funzionali e valorizzabili. L’unica possibile eccezione riguarda l’inserimento di un top player a costo zero, come Goretzka, opportunità che unirebbe esperienza e qualità senza pesare sul cartellino.