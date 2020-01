Napoli, ADL pronto a cedere un attaccante: andrà in Serie B

Il Napoli è al lavoro per il mercato di gennaio. La dirigenza partenopea, infatti, vuole assicurare qualche nuovo acquisto a Gennaro Gattuso per cercare di raggiungere quella zona Champions League che tanto serve alla SSC Napoli e al bilancio della società partenopea.

Gennaro Gattuso, per cercare di piazzarsi in zona Champions League, ha fatto una richiesta ben precisa ad Aurelio De Laurentiis: migliorare il centrocampo. Il cambio di formazione rispetto a Carlo Ancelotti, infatti, necessita un nuovi innesti nella metà campo e, secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli sarebbe ad un passo dal chiedere per Lobotka.

Il mercato di gennaio, però, è fatto anche per cedere e il Napoli sarebbe ad un passo dal piazzare un esubero che, durante la sua avventura con la maglia azzurra, non è riuscito a convincere né Carlo Ancelotti né il nuovo allenatore Gennaro Gattuso: Amato Ciciretti.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’attaccante azzurro sarebbe ormai un nuovo calciatore dell’Empoli. Mancano pochi dettagli e poi arriverà l’ufficialità.

Amato Ciciretti è arrivato in azzurro nel gennaio del 2018. Il calciatore, nonostante il periodo trascorso in azzurro, non è riuscito mai ad esordire e per questo ha ancora zero presenze con la maglia partenopea. Bisogna però sottolineare che in questo anno e mezzo il calciatore è stato ceduto in prestito prima al Parma e poi all’Ascoli. Nonostante le sue potenzialità, anche con le altre due squadre non è riuscito ad esprimersi al meglio e spesso non è stato utilizzato. Ora, per rilanciarsi, Amato Ciciretti ha deciso di ripartire dalla Serie B e dall’Empoli che ha tanto bisogno dei suoi goal per evitare un’amara retrocessione.