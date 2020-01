Napoli, ADL pronto a chiudere un doppio affare da oltre 45 milioni di euro?

Fino a questo momento sono ben quattro gli acquisti messi a segno da parte della SSC Napoli: Demme, Lobotka, Rrahmani e Politano. Tutti gli acquisti sono stati fatti per il nuovo allenatore Rino Gattuso. L’intenzione della società, infatti, è quella di proseguire con l’attuale allenatore anche nella prossima stagione.

Tuttavia, Aurelio De Laurentiis sta perfezionando anche altri acquisti per la prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, prima della chiusura del mercato di gennaio il presidente azzurro vuole perfezionare le trattative per il trasferimento di Amrabat e Kumbulla in azzurro.

Come Rrahmani, anche per loro due la SSC Napoli ha intenzione di acquistarli e farli poi arrivare solo il prossimo giugno. Le trattative, però, non sono semplici anche perché il loro prezzo, complessivamente, è davvero molto elevato.

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport svela che Aurelio De Laurentiis è pronto a spendere 20 milioni di euro, bonus compresi, per il centrocampista, Sofyan Amrabat. Per il giocatore 24enne, la SSC Napoli è pronta a garantire un ingaggio da top player di circa 3,5 milioni di euro ogni anno. Con Amrabat, Aurelio De Laurentiis vuole portare in azzurro anche Marash Kumbulla.

Il difensore dell’Hellas è finito da tempo nel mirino della società azzurra e sarebbe stato già trovato un accordo sulla base di circa 25 milioni di euro. Resta da trovare l’accordo con il giocatore e si prevede un ingaggio di poco superiore al milione e duecentomila euro. Per questo doppio affare dal Verona, quindi, la SSC Napoli è pronta a spendere più di 45 milioni di euro. Prendendo in considerazione gli acquisti già fatti, sarebbero oltre 100 i milioni spesi nel primo mese dell’anno, un vero e proprio record.