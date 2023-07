Napoli, ADL pronto a confermare Zielinski: il centrocampista sarebbe disposto a tagliarsi l’ingaggio

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si è posto l’obiettivo di arrivare in finale di UEFA Champions League e vincere un’altra volta il campionato italiano nei prossimi anni. Per farlo è necessario investire non solo sui nuovi calciatori ma anche su quelli già presenti in squadra.

Secondo le ultime indiscrezioni, il presidente partenopeo avrebbe trovato l’accordo di parola con Piotr Zielinski per la permanenza ancora a Napoli. Una stretta di mano, per il momento, ma che presto potrebbe portare al rinnovo contrattuale in scadenza il prossimo anno. De Laurentiis ha riconosciuto nel centrocampista una grande professionalità nel suo trascorso a Napoli e soprattutto nella condivisione di ridursi lo stipendio ormai fuori i parametri societari.

Bisogna ancora capire su quali basi si strutturerà il nuovo accordo, ma sicuramente difficilmente in passato abbiamo visto il presidente partenopeo accordarsi su cifre superiori ai 2 milioni di euro per un calciatore che, il prossimo anno, raggiungerà la soglia dei 30 anni.