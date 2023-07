Napoli, ADL pronto a fare un regalo ai tifosi

Aurelio De Laurentiis ha ufficialmente conquistato il terzo scudetto della storia azzurra guidando il suo Napoli. Ma le cose potrebbero cambiare il prossimo anno quando alcuni titolarissimi potrebbero dire addio alla maglia.

Tra questi spiccano i nomi di Kim, che molto probabilmente approderà al Bayern Monaco, e Osimhen il cui futuro non è ancora chiaro e definito.

Victor Osimhen, infatti, è entrato nel mirino delle big d’Europa ma il presidente sembra non essere ancora pronto a dirgli addio.

In questa prospettiva non è da escludere la conferma in maglia azzurra per il nigeriano. A lanciare la clamorosa ipotesi è stato l’ex addetto stampa del Napoli, Massimo Sparnelli, che ha così scritto sui social: “Per Victor Osimhen i valori sono importanti. Ancora un altro anno con noi“.