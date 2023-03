Napoli, ADL pronto a rinnovare tutta la difesa: ecco i rinnovi

Il Napoli si sta godendo la brillante stagione di campionato e in Champions, ma la società è anche molto attenta alla condizione contrattuale dei giocatori e al loro futuro. Il club, infatti, è pronto a blindare la difesa: ecco tutti i rinnovi.

Juan Jesus pronto il rinnovo

Non solo Kim, adesso è il turno di Juan Jesus che firmerà un nuovo contratto con scadenza 2024 e opzione per un altro anno. Per quanto riguarda, invece, il rinnovo di Rrahmani e Di Lorenzo ci vorrà un po’ più di tempo.

La Gazzetta dello Sport ha parlato di questi ultimi due rinnovi: soprattutto per il capitano si parla di una sorta di contratto “a vita” come riconoscimento per il suo attaccamento. Dunque, non ci resta che attendere ulteriori informazioni in vista del prossimo mercato estivo.