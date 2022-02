Napoli, ADL pronto a sforare il budget per Koulibaly. Pedullà: “Offerta da circa 5.5 milioni di euro”

Ai microfoni di SportItalia è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà in cui ha parlato del Napoli e della decisione di Aurelio De Laurentiis di rinnovare il contratto di uno dei leader della squadra azzurra, Kalidou Koulibaly.

“Il Napoli ha intenzione di fare uno strappo alla regola per Kalidou Koulibaly per quello che concerne il rinnovo“.

“La cifra offerta dagli azzurri è di circa 5.5 milioni di euro a stagione, ben superiore al tetto ingaggi fissato dal club di circa 3.5 milioni“.

Aurelio De Laurentiis è quindi pronto a sforare il budget ingaggi per far restare il suo difensore. Una decisione importante, decisione che non è stata presa per un giocatore come Lorenzo Insigne.

Pedullà ha infine dichiarato: “L’attuale contratto di Koulibaly con il Napoli scadrà nel 2023, ma il senegalese in Campania sta bene e non spinge per andare via“.