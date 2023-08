Napoli, ADL pronto ad incassare 31 milioni di euro per la cessione di Piotr Zielinski

Piotr Zielinski conclude la sua avventura con la maglia della SSC Napoli. Il centrocampista partenopeo ha trovato l’accordo per il trasferimento all’Al-Ahli dove firmerà un contratto da 12 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni. L’intenzione iniziale del polacco era quella di restare ancora a Napoli per i prossimi anni, firmando un nuovo contratto fino al 2026. Le condizioni contrattuali proposte dal presidente partenopeo, però, non hanno soddisfatto il centrocampista azzurro.

Secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa è durata qualche giorno in più per le richieste del presidente partenopeo, Aurelio De Laurentiis, il quale ha richiesto cifre importanti per lasciar partire il suo giocatore e superiori a 30 milioni di euro. La trattiva si sarebbe quindi conclusa su una base di circa 31 milioni.