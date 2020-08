Napoli, ADL prova il colpo Federico Chiesa: offerto cash più Maksimovic

Il calciomercato è ormai diventato l’argomento maggiormente discusso. Le squadre, infatti, vogliono cercare di chiudere il prima possibile le trattative per cercare di portare i nuovi calciatori già al ritiro.

Una situazione che sta sfuggendo di mano è quella di Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il giocatore avrebbe chiesto alla società di andare via già nelle prossime settimane.

La notizia subito ha allertato i principali club italiani, Juventus, Roma e Napoli in primis.

In particolare, gli azzurri avrebbero già presentato un’offerta ai Viola, con il presidente Aurelio De Laurentiis che avrebbe proposto a Commisso una cifra di circa 30 milioni cash più il cartellino di Nikola Maksimovic.

La Fiorentina, però, ha fatto sapere di non essere interessata ad uno scambio. Commisso, infatti, pretende almeno 60 milioni di euro cash per cedere il suo fuoriclasse, una cifra che, al momento, Aurelio De Laurentiis non può spendere. Non bisogna dimenticare, infatti, che qualche settimana fa il Napoli ha già annunciato Victor Osimhen, un calciatore pagato oltre 70 milioni di euro.