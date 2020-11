Napoli, ADL proverà a cedere Milik a gennaio: prezzo fissato a 20 milioni di euro

In casa Napoli, nelle ultime settimane, si pensa soprattutto al calciomercato in uscita. Aurelio De Laurentiis, infatti, deve cedere alcuni degli esuberi attualmente presenti in squadra e che rischiano di lasciare la città a costo zero.

Tra questi vi è Arek Milik. L’attaccante polacco, infatti, è attualmente fuori squadra e vedrà il suo contratto giungere al termine il prossimo giugno 2021.

L’intenzione della società era quello di cederlo durante i mesi estivi. Tuttavia, il giocatore ha avuto delle perplessità a lasciare Napoli per destinazioni non poco gradite. Aurelio De Laurentiis, infatti, aveva trovato accordi economici con diversi club.

Ora, gennaio sarà l’ultima occasione per provare a cedere il bomber senza perdere l’intero suo valore.

Su di lui vi sono molti club. Secondo le ultime indiscrezioni, Aurelio De Laurentiis avrebbe fissato il prezzo del suo attaccante: 20 milioni di euro. Anche con un contratto in scadenza, quindi, la dirigenza azzurra ha fissato un prezzo abbastanza alto.