Napoli, ADL punta ad un allenatore internazionale in caso di addio di Antonio Conte?

Il futuro di Antonio Conte continua a tenere con il fiato sospeso l’ambiente Napoli. I segnali delle ultime settimane parlano di una situazione ancora tutta da definire, con Aurelio De Laurentiis pronto a confrontarsi con il tecnico salentino per capire se esistano ancora le condizioni per proseguire insieme. In caso di separazione, però, il presidente azzurro avrebbe già iniziato a guardarsi intorno alla ricerca di un profilo di livello internazionale.

Tra i nomi che starebbero prendendo quota ci sarebbe quello di Enzo Maresca, reduce da esperienze importanti all’estero e considerato uno degli allenatori emergenti più apprezzati nel panorama europeo. Il tecnico italiano piace per la sua idea di calcio moderna, offensiva e basata sul possesso palla, caratteristiche che De Laurentiis vorrebbe riportare al centro del progetto Napoli dopo una stagione ricca di tensioni e cambiamenti.

La candidatura di Maresca rappresenterebbe anche una scelta di continuità sotto alcuni aspetti. L’ex centrocampista, infatti, ha lavorato a lungo nell’universo calcistico di Manchester City accanto a Pep Guardiola, assimilando principi tattici europei e internazionali che potrebbero aiutare il Napoli a crescere soprattutto nelle competizioni continentali.

Molto dipenderà ovviamente dalla decisione finale di Conte. L’incontro con la società sarà decisivo per capire se ci saranno margini per continuare insieme oppure se si arriverà ad un divorzio anticipato. Nel frattempo, però, il nome di Maresca inizia a circolare con sempre maggiore insistenza attorno al mondo Napoli, segnale di come il club stia già valutando possibili scenari per il futuro della panchina azzurra.