Napoli, ADL punta ad un colpo da 25 mln. La Salernitana chiede un maxi-scambio per Mazzocchi

In casa Napoli il presidente Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di effettuare stravolgimenti per il mercato di gennaio ma regalare a mister Luciano Spalletti almeno un acquisto che possa portare gli azzurri a puntare in maniera più agevole alla vittoria finale del campionato.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Repubblica, c’è un nome particolarmente caldo per la SSC Napoli e corrisponde a Lazar Samardzic. Il centrocampista è molto apprezzato da Luciano Spalletti e gli azzurri potrebbero chiudere il colpo già nei primi giorni di gennaio. L’Udinese valuta il suo talento una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro e per il Napoli sarebbe il vero colpo Scudetto.

Intanto il Napoli starebbe sondando il terreno anche per un altro calciatore, Pasquale Mazzocchi. Il portale Tuttosalernitana, infatti, riporta che tra il presidente Aurelio De Laurentiis il numero uno della Salernitana Iervolino, ci sarebbero già stati dei contatti per il calciatore, con il presidente della Salernitana che “aveva chiesto come contropartita tecnica il giovane Zanoli e il centrocampista Demme più una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro“.

“Troppo per gli azzurri che, tra l’altro, in quel ruolo sono già piuttosto coperti. Ma la sensazione è che tutto possa ancora accadere“, ha concluso il portale.