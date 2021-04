Napoli, ADL punta su Zielinski: vuole farlo diventare il nuovo Hamsik della squadra

Aurelio De Laurentiis sta già iniziando a costruire il Napoli del futuro. In periodo di pandemia è necessario fare delle scelte oculate per evitare di finire in situazioni spiacevoli. Per questo l’obiettivo primario resta la qualificazione in Champions League.

In bilico è soprattutto l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso. Quest’ultimo, infatti, potrebbe andare via al termine della stagione.

Chi invece sembra un punto fermo del Napoli è Piotr Zielinski. Il polacco è ormai diventato un perno della squadra e il presidente Aurelio De Laurentiis vuole farlo diventare il nuovo Marek Hamsik della squadra.

È dal 2016 che Zielinski veste la maglia azzurra e molti saranno ancora gli anni a Napoli del centrocampista.

Con 226 presenze e 30 gol, Zielinski si è preso l’intero centrocampo azzurro ormai da due stagioni a questa parte. Aurelio De Laurentiis gli ha riconosciuto i suoi miglioramenti sul campo ed è pronto a scommettere su di lui anche per il futuro.