Napoli, ADL può strappare Pavlovic al Milan? Il difensore serbo una grande occasione di mercato

La dirigenza della SSC Napoli è consapevole che, per puntare agli obiettivi stagionali, sarà necessario ancora intervenire sul mercato per rinforzare anche il reparto arretrato del campo. Sia Natan che Juan Jesus, infatti, non hanno garantito la stessa solidità offerta da Kim nell’anno del tricolore e i risultati, spesso, sono influenzati da prestazioni poco convincenti dei difensori.

Per questo motivo Antonio Conte ha deciso di intervenire acquistando subito Buongiorno, Rafa Marin e Spinazzola. Ora, è in trattativa con Hermoso ma sembrano esserci delle difficoltà per vie delle richieste d’ingaggio e commissioni, con il calciatore che dovrebbe comunque attendere una cessione.

Oltre ad Hermoso, però, ci sono altri nomi che farebbero al caso degli azzurri: da Jaka Bijol a Clement Lenglet passando per Marin Pongračić. Il Napoli, però, ha bisogno di un nome di esperienza che possa subito fare la differenza. Strahinja Pavlović , già accostato agli azzurri qualche mese fa, sarebbe il giusto compromesso tra qualità, esperienza e possibilità di miglioramento.

PAVLOVIC NEL MIRINO DEL MILAN DI IBRAHIMOVIC, IL NAPOLI E’ STATA UNA DELLE PRIME SQUADRE AD INTERESSARSI AL CALCIATORE SERBO. MILAN INTERESSATO AD HERMOSO, IL NAPOLI NE APPROFITTA?

C’è una vera e propria corsa a tre per acquistare il calciatore del Salisburgo. Pavlovic è un difensore centrale mancino, forte sia nel gioco aereo che nella marcatura grazie alle sue doti fisiche. Fa il suo esordio nel mondo dei professionisti con il Partizan e poi cambia diversi club. Nel 2022 arriva al Salisburgo dopo esser stato in prestito al Basilea sotto contratto con il Monaco.

Con la nazionale serba ha giocato in tutte le formazioni dell’Under fino a trovare la maglia della nazionale maggiore nel 2020. Il calciatore, in questi giorni, è stato accostato al Milan di Ibrahimovic, il quale, nelle ultime ore, avrebbe però chiesto informazioni per un calciatore che sta trattando con il Napoli: Mario Hermoso.