Napoli, ADL rinnova il contratto di Contini: zero presenze in tre anni, quanto guadagna il giocatore

Il Napoli ha intenzione di ripartire con il piede sull’acceleratore dopo la sosta lavorando su diversi fronti. La dirigenza azzurra, infatti, sta lavorando in campo e dietro le quinte per concludere importanti affari in vista delle prossime stagioni.

A tornare in corsa è la questione del portiere già ampiamente discussa negli scorsi mesi. Dopo l’addio di Sirigu, infatti, il Napoli ha scelto di puntare tutto su Alex Meret che ha siglato un contratto fino al 2024.

Gli azzurri, però, stanno blindando anche un altro portiere. Si tratta di Nikita Contini che al momento è in prestito alla Sampdoria. Gli ultimi aggiornamenti arrivano dall’esperto di mercato Nicolò Schira: “Il Napoli ha aperto la trattativa per prolungare il contratto di Nikita Contini fino al 2026. Il Lecco lo ha chiesto in prestito“. Contini, quindi, rinnoverà il suo contratto con il Napoli per altri due anni. Nonostante non abbia mai giocato, Contini ha comunque un ingaggio importante che si aggira intorno ai 300 mila euro a stagione.

Gli azzurri, quindi, sono pronti a blindarlo e cederlo in Serie B. Tuttavia non è da escludere che possa tornare nelle prossime stagioni in maglia azzurra come vice di Alex Meret con più esperienza e minuti nelle gambe.