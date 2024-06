Napoli, ADL scende in campo in prima persona per ricucire lo strappo con Giovanni Di Lorenzo

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha intenzione di ricucire lo strappo avuto nelle scorse settimane con il calciatore Giovanni Di Lorenzo. L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport svela come il presidente partenopeo sia sceso ora in campo in prima persona.

Mai De Laurentiis si era spinto a tanto dopo aver manifestato, anche se non direttamente, la volontà di poter interrompere il rapporto. Decisiva, sicuramente, la decisione di Antonio Conte: “La storia comincia ad assumere contorni di maggiore serenità”.

“Alla tela ricamata con pazienza dal ds Manna sin dai primi istanti e agli interventi decisi di Conte dopo la sua investitura, s’è aggiunto il tocco di De Laurentiis”.

AURELIO DE LAURENTIIS CENDE IN CAMPO IN PRIMA PERSONA PER RISTABILIRE IL SERENO DOPO IL CASO GIOVANNI DI LORENZO: INCONTRO A ROMA CON L’AGENTE DEL CALCIATORE, MARIO GIUFFREDI

“Sceso in campo in prima persona alle porte della presentazione del nuovo allenatore e dell’inizio della stagione – con i ritiri – per ristabilire il sereno e scrivere la parola fine in calce al caso”, riporta il noto quotidiano.