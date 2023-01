Napoli, ADL senza freni: un’altra firma dopo Bereszyński e Lobotka. Si lavora a due trattative complesse

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha intenzione di servirsi del mercato di gennaio per sistemare alcune importanti situazioni all’interno della società e dei contratti dei calciatori.

Dopo il rinnovo di Stanislav Lobotka e l’ormai imminente acquisto del terzino Bereszyński, la dirigenza azzurra sta perfezionando altre importanti trattative non solo per il presente ma anche per il futuro.

Come annunciato da Nicolò Schira su Twitter, il Napoli ha perfezionato anche il rinnovo contrattuale di Alessandro Zanoli: “Affare fatto! Alessandro Zanoli prolungherà il suo contratto con Napoli fino al 2027“.

Si tratta di un annuncio importante per il futuro del calciatore. Con la firma, infatti, la SSC Napoli fa capire al calciatore che crede in lui e che il prestito semestrale alla Sampdoria ha un solo fine, ovvero quello di farlo crescere.

Dopo Zanoli il Napoli lavorerà a due trattative più complesse, Zielinski e Lozano. Entrambi, infatti, hanno il contratto in scadenza nel 2024 e l’obiettivo della proprietà è evitare un addio a costo zero. In caso di mancato accordo, si opterà per la cessione durante il prossimo mercato estivo, anche se ad un prezzo più contenuto.