Napoli, ADL si aspetta di più da Traoré: il riscatto può essere ridiscusso

Il Napoli ha deciso di puntare su Hamed Junior Traorè, un centrocampista con esperienza sia in Empoli sia nel Sassuolo. Durante la finestra di mercato di gennaio, il club azzurro è riuscito a riportarlo in Italia dal Bournemouth F.C.

Il trasferimento è avvenuto a titolo temporaneo, senza costi di acquisto iniziali, ma con la possibilità di riscattare il giocatore al termine della stagione per circa 25 milioni di euro. Tuttavia, nel caso in cui il Napoli non decidesse di esercitare il diritto di riscatto, sarebbe tenuto a versare una somma concordata come indennizzo al club inglese.

Il giornalista Luca Marchetti, esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport, ha detto ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Forza Napoli Sempre: “Traorè dovrà dimostrare, da qui a fine stagione, di valere effettivamente l’investimento fatto.

Il riscatto è alto, eventualmente può essere ridiscusso, ma per meritarti il Napoli devi fare ancora di più di quanto visto fino ad ora: occorre alzare il livello generale”.