Napoli, ADL si lascia scappare Zielinski: Sarri l’ha sempre definito il nuovo De Bruyne

La programmazione è senza dubbio la chiave dei successi della SSC Napoli. La società partenopea ha sempre cercato di scovare nuovi talenti e lanciarli nel grande calcio, e spesso ci è riuscita in maniera eccezionale. Un calciatore su cui il Napoli ha puntato da giovane ed ora ne sta raccogliendo i frutti è Piotr Zielinski.

Si tratta di un giocatore che sta facendo le fortune del Napoli. Arrivato in Campania sotto la guida di Maurizio Sarri, l’attuale allenatore della Lazio ha sempre esaltato le sue qualità: “Parliamo di un talento assoluto dal punto di vista tecnico”.

“Ha grandi doti fisiche, se cresce a livello di personalità può decidere lui dove giocare in futuro, potrebbe farlo in qualsiasi zona del campo. Potrebbe essere il nuovo De Bruyne“. A distanza di anni possiamo dire che Maurizio Sarri ci aveva visto giusto. Le sue qualità non sono come quelle del centrocampista del Manchester City ma la sua forza non è discussione.

Durante l’ultimo mercato estivo la scelta di rifiutare il trasferimento in Arabia Saudita e restare a Napoli. Ora, però la scelta di lasciare la città partenopea e trasferirsi all’Inter. Nonostante i suoi 29 anni, il polacco ha ancora una valutazione di 30 milioni di euro.

DE LAURENTIIS SI FA SCAPPARE ZIELINSKI, IL POLACCO SI TRASFERISCE NELLA ‘NEBBIA’ DI MILANO

L’offerta del club nerazzurro è infatti inarrivabile da parte della proprietà partenopea, la quale si sarebbe fermata a 2.5 milioni di euro. L’Inter, invece, è arrivata ad offrire quasi il doppio, una somma difficile da rifiutare.