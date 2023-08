Napoli, ADL si traveste da sceicco: non solo Veiga, è pronto ad investire fino a 107 milioni di euro

Da sempre agosto è stato il mese della SSC Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha intenzione di costruire una grande squadra per l’allenatore Rudi Garcia, con il mister azzurro che è in attesa del terzo acquisto ormai definito. Nelle prossime ore dovrebbe infatti arrivare l’annuncio dell’approdo in Campania di Gabri Veiga. Per acquistare il centrocampista del Celta Vigo, il numero uno azzurro ha investito una cifra importante e di poco inferiore ai 40 milioni di euro.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, tuttavia, non vuole fermarsi al solo Veiga ma, come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, è al lavoro anche per Teun Koopmeiners: “Il Ferragosto, si sa, è sacro. Ma mica per quelli che fanno il calcio. Dal mare del Cilento, De Laurentiis si è travestito da sceicco e ha mosso il suo alfiere: non è scacco matto, ma l’Atalanta inizia a vacillare. Già: sul piatto di Percassi, per Teun Koopmeiners, il Napoli ha messo 37 milioni di euro“. Da parte del calciatore è già arrivato il sì al trasferimento, per lui è infatti già pronto un quinquennale da quasi 2 milioni di euro a stagione. Tuttavia, conclude Il Mattino, l’intesa tra le due società è ancora difficile dal momento che l’Atalanta richiede almeno 50 milioni.

Un terzo acquisto prima della chiusura del mercato estivo potrebbe essere Johan Bakayoko del PSV. L’attaccante belga è infatti il sostituto ideale di Hirving Lozano, il quale non ha ancora rinnovato il suo contratto. Il club olandese richiede circa 30 milioni di euro per cedere il suo gioiello.