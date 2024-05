Napoli, ADL stregato da Italiano: possibile ritorno di fiamma per il tecnico della Fiorentina?

Da non sottovalutare un possibile ritorno di fiamma per Vincenzo Italiano al Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis già lo scorso anno era rimasto stregato dal mister della Fiorentina e quest’anno, potrebbe tentare l’affondo.

Con Italiano i rapporti sono ottimi e l’allenatore già dodici mesi fa aveva dato il suo consenso al trasferimento in Campania.

AURELIO DE LAURENTIIS VOLEVA ITALIANO GIA’ LO SCORSO ANNO, LA RIVELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SSC NAPOLI

“Il mio errore è stato questo con il signor Spalletti, che me l’ha detto un po’ tardi. Io ho esercitato l’opzione ma mica me l’ha detto il giorno dopo che non voleva restare”.

“Poi se ad un certo punto tu non vuoi fare un torto alla Fiorentina per Italiano, che era pronto a venire, per non fare un danno a Barone e Commisso con cui hai un sentimento ed un rapporto, poi che fai?”, ha dichiarato il presidente.