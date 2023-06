Napoli-Sousa, TMW predica calma: “Situazione in stand-by, c’è un grosso nodo da sciogliere”

Aurelio De Laurentiis ha individuato in Paulo Sousa il profilo ideale per sostituire Luciano Spalletti. Il tecnico della Salernitana ha infatti stregato il presidente partenopeo, il quale si è mosso senza interpellare Danilo Iervolino, il quale è rimasto sorpreso da questo comportamento di ADL dal momento che era stata già esercitata la clausola per il rinnovo del mister.

Tuttavia, come riporta il il portale Tuttomercatoweb.com, la trattativa è ben avviata ma c’è un grosso nodo da sciogliere legato alla clausola rescissoria del mister: “Un nodo che, anche dopo l’incontro di venerdì, per ora le parti non hanno sciolto. Il Napoli ha pronto un accordo da 2 anni con 1 di opzione ma per adesso la situazione deve ancora sbloccarsi“. Tmw, infatti, avverte che dovrà essere il tecnico ad esercitare la clausola da un milione di € ma si tratta di un fringe benefit che va a raddoppiare sul contratto.