Napoli, ADL valuta cambio Garcia a prescindere dai risultati: in cima alla lista un ex Verona

A prescindere dai risultati, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, starebbe valutando un cambio alla guida tecnica della squadra. Il presidente, infatti, non è per niente felice della situazione che si è generata negli ultimi giorni e vede troppa confusione negli uomini chiave della squadra, Garcia in primis. Rispetto al mese di giugno, però, in questo caso sarà necessario accontentarsi degli allenatori attualmente liberi, depennando immediatamente Thiago Motta il quale è sotto contratto con il Bologna e non ha la minima intenzione di mettersi contro la sua attuale società per approdare in Campania.

Un altro allenatore che Aurelio De Laurentiis non contatterà per sostituire eventualmente Garcia è Antonio Conte, il quale sembra avere perplessità sull’arrivo a Napoli e lo stesso presidente partenopeo non sarebbe disposto ad ingaggiarlo alle cifre richieste dal tecnico ex Juventus.

Per questo motivo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’interesse del presidente azzurro potrebbe andare su Igor Tudor: “Il sistema di gioco però non diventa dogma dal momento in cui bisognerebbe intervenire – in caso di mancanza di risultati di Garcia – per dare una scossa al gruppo. Una scossa che dovrebbe essere mentale, prima che tecnico-tatticaE in questo senso c’è attenzione sulla figura di Igor Tudor che a Verona come subentrato ha fatto bene, così come nell’ultima stagione a Marsiglia”.

“Che prediliga la difesa a tre non sarebbe un limite. E poi il croato da tecnico sa essere duttile. Fra quelli che nel casting di giugno sono stati sentiti c’è anche Christophe Galtier (che potrebbe andare al Marsiglia), cui De Laurentiis aveva preferito proprio Garcia”, riferisce il quotidiano. Tuttavia, anche Galtier non rappresenterebbe una soluzione per il Napoli.