Napoli, ADL valuta un difensore del Liverpool per sostituire Kim: servono 38 milioni di euro

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è alla ricerca di un nuovo difensore per sostituire Kim. Quest’ultimo è ormai un nuovo giocatore del Bayern Monaco, con il club bavarese che ha deciso di pagare la clausola rescissoria agli azzurri per acquistare le prestazioni sportive del difensore.

Molti sono i nomi sulla lista della dirigenza per prendere il posto del coreano e, come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, c’è anche un difensore del Liverpool: Ibrahima Konaté. Quest’ultimo ha parametri in linea con Napoli e la sua valutazione si aggira intorno ai 38 milioni di euro. Si tratta di una somma che Aurelio De Laurentiis potrebbe versare dopo aver ricevuto i quasi 60 milioni per Kim.