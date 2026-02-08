Napoli, scatta l’obbligo di riscatto per un azzurro

Gli azzurri sono riusciti, con non poche difficoltà ed in 10 uomini per la parte finale del match, a trionfare contro il Genoa di Daniele De Rossi. La vittoria è arrivata nei minuti di recupero finali grazie ad un rigore procurato dal giovane Antonio Vergara e segnato poi da Rasmus Hojlund.

Oltre che ad una importante spinta in classifica, c’è anche un altro aspetto dopo questa partita. Per il Napoli è infatti scattato l’obbligo di riscatto per il portiere Vanja Milinkovic-Savic. Aurelio De Laurentiis dovrà versare 6,5 milioni di euro nelle casse del Torino.

Il portiere serbo era a Napoli con la formula del prestito oneroso di circa 15 milioni di euro ed un obbligo di riscatto condizionato, molto semplice da raggiungere.

La condizione, infatti, prevedeva che il Napoli avrebbe riscattato l’ex Torino nel momento in cui avrebbe conquistato il primo punto in campionato a partire da febbraio 2026.

Sarebbe quindi bastato anche solo un pareggio a Marassi per attivare tale clausola. Milinkovic-Savic è stato fuori qualche settimana per infortunio, ma ora è rientrato tra i convocati ed è pronto a contendersi di nuovo il posto con Alex Meret.