Napoli, ADL vorrebbe continuare con Gattuso: il mister deciso sull’addio

Il Napoli è ritornato a far sognare i suoi tifosi. Nelle ultime settimane, infatti, la squadra di Rino Gattuso ha messo la quinta ed ora si ritrova ad un passo dai posti valevoli per la qualificazione in Champions League.

Nonostante quanto accaduto nei primi mesi dell’anno, i rapporti tra Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis sono buoni, a prescindere da questo, l’ex Milan non ha mai digerito il comportamento del presidente azzurro, il quale, ora vorrebbe confermare il mister.

Questa volta, però, il presidente si troverebbe davanti ad un ‘no’ dell’allenatore.

Gattuso, infatti, sarebbe intenzionato a non rinnovare il suo contratto con il club e iniziare una nuova avventura, forse alla Fiorentina.

Aurelio De Laurentiis, in ogni caso non lo lascerà andare via senza averci provato ancora una volta. Il presidente, infatti, vorrebbe proseguire i rapporti con Gattuso. Il mister, però, è una persona che difficilmente cambia idea dopo avergli fatto un torto.