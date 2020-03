Napoli, ADL vorrebbe rinnovare anche il contratto di Callejon: le ultime

Ormai da mesi, in casa Napoli, non si fa altro che parlare del rinnovo contrattuale di José Maria Callejon e Dries Mertens. I due attaccanti, infatti, sono diventati un vero e proprio punto di riferimento e sono ben sette anni, ormai, che vestono la maglia azzurra del Napoli.

Mentre con Dries Mertens l’accordo sarebbe stato ormai raggiunto, con José Maria Callejon, fino a 24 ore fa, si dava per scontato il suo addio. Ora, invece, nelle ultime ore il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe agendo in prima persona per far rinnovare anche l’attaccante spagnolo.

Rispetto a Mertens la situazione è un po’ più difficile dal momento che il calciatore tornerebbe in patria, in Spagna, ma Aurelio De Laurentiis è convinto che potrebbe decidere di restare a Napoli offrendo lo stesso contratto di Mertens anche a lui. Si tratterebbe di una scelta di vita, una scelta che in pochi avrebbero fatto.

Secondo le ultime indiscrezioni, quindi, la dirigenza partenopea avrebbe intenzione di offrire allo spagnolo un biennale a poco più di 4 milioni di euro a stagione.

L’attaccante spagnolo e il suo agente non hanno mai chiuso alla possibilità di rinnovare con il Napoli. Tuttavia, come Mertens, anche Callejon richiedeva un riconoscimento per quanto fatto in azzurro. Quest’apertura da parte della società potrebbe portare al rinnovo anche di Callejon. Dopo ben sette anni, quindi, sia Mertens che Callejon potrebbero continuare con la maglia del Napoli.