Napoli, ADL vuole Conte per riaccendere la gioia: nuovo rilancio per l’ex Juventus

Aurelio De Laurentiis, dopo la sconfitta contro il Bologna, non vuole rimanere a guardare e vuole rispondere alle dure contestazioni dei tifosi un colpo ad effetto: Antonio Conte: Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il presidente partenopeo ha intenzione di dare subito una scossa all’ambiente partenopeo.

“Dopo l’ultimo perverso disastro con il Bologna, De Laurentiis ha deciso che bisogna almeno fare un tentativo disperato perché serve una mossa “alla Benitez” o “alla Ancelotti” per ribaltare ancora una volta il tavolo, per riaccendere la gioia: e in queste ore, quindi, tornerà all’assalto di Antonio Conte dopo averlo messo da parte troppo in fretta”.”

“Ha sentito le voci della contestazione, non ne è rimasto indifferente. È andato via in un lampo”, conclude il noto quotidiano.

NUOVO RILANCIO SSC NAPOLI PER ANTONIO CONTE, DE LAURENTIIS VUOLE L’EX ALLENATORE DELLA JUVENTUS PER AVVIARE LA RIVOLUZIONE POST CALZONA

Il presidente della SSC Napoli continua a trattare con Antonio Conte per la panchina. Nelle prossime ore ci saranno nuovi importanti aggiornamenti che potrebbero portare l’ex Juventus a diventare il sostituto di Francesco Calzona. De Laurentiis alza la posta e vuole portare la trattativa a conclusione.