Napoli: ADL vuole convincere Demme a restare

Secondo le ultime voci di mercato Diego Demme, centrocampista classe 1991 arrivato a Napoli per 12 milioni nel gennaio 2020, sarebbe ad un passo dal dire addio in quanto non riesce a trovare il proprio spazio nella rosa attuale.

Nel mirino degli azzurri, se Demme dovesse realmente lasciare la maglia azzurra, sembra essere entrato Ilic del Verona. Il serbo è molto giovane ed ha ampi margini di crescita e potrebbe realmente rappresentare la scelta migliore per De Laurentiis per non lasciare scoperto il centrocampo.

In realtà, le ultime indiscrezioni sulla questione arrivano dal Corriere dello Sport. Secondo il noto quotidiano, infatti, il Napoli sembra avere intenzione di convincere Demme a restare in maglia azzurra.

Ecco quanto riportato nell’edizione odierna: “Il 4 gennaio si avvicina, il mercato chiama però a Demme il Napoli ha spiegato che avrebbe piacere di ritrovarselo al proprio fianco, considerando che i prossimi sei mesi saranno pieni di appuntamenti e occasioni“.

Il futuro del centrocampista, quindi, non è ancora scritto. Resta da capire la volontà del giocatore ma non è escluso che il presidente De Laurentiis riesca a convincerlo a restare.