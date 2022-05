Napoli, ADL vuole Deulofeu: 15 mln più bonus, ci sarebbe il sì dell’attaccante

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, vuole regalare a Luciano Spalletti una squadra che possa competere per vincere lo Scudetto senza sforare i nuovi parametri societari riguardanti l’ingaggio dei calciatori.

La mancata qualificazione in Champions per due anni consecutivi e il Covid hanno messo a dura prova le casse societarie che ora non può più sostenere determinati costi.

In ogni caso la dirigenza azzurra è attiva sul mercato, con due colpi già messi a segno e il terzo che potrebbe arrivare prima di quanto si creda.

Secondo quanto rivelato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, infatti, il Napoli è forte su un calciatore di Serie A, Gerard Deulofeu.

Il calciatore dell’Udinese ha infatti chiesto la cessione ai Pozzo in caso di club che gli possa far fare il salto di qualità e il Napoli è alla finestra. Il giocatore ha già fatto sapere che accetterebbe ben volentieri la piazza azzurra. Con 15 milioni di euro più bonus, quindi, il Napoli è pronto a piazzare un grande colpo in attacco.