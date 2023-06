Napoli, ADL vuole di nuovo Gollini: filtra grande ottimismo sul suo ritorno in Campania

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha deciso di puntare su Pierluigi Gollini anche per la prossima stagione. Come riportato dal portale Tuttomercatoweb.com, infatti, filtra ottimismo circa il possibile ritorno in Campania del portiere dell’Atalanta, con la dirigenza partenopea che vuole fare un altro tentativo per acquistare, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del portiere italiano.

Il calciatore, infatti, a sorpresa non è stato riscattato dal Napoli al fine di ottenere uno sconto rispetto alla cifra richiesta dall’Atalanta: 8 milioni di euro. Ora, d’accordo con il nuovo allenatore, è arrivata la decisione di puntare ancora su di lui come vice-Meret. Nei prossimi giorni ci saranno aggiornamenti, con il giocatore che, molto probabilmente, troverà facilmente un accordo con il Napoli.